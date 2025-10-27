ES-CON JAPAN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ES-CON JAPAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,760 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,60 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at