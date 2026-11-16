ES Energy Save B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ES Energy Save B hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 1,44 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ES Energy Save B -0,520 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 57,4 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ES Energy Save B 46,3 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at