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16.11.2026 06:31:29
ES Energy Save B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ES Energy Save B hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 1,44 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ES Energy Save B -0,520 SEK je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 57,4 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ES Energy Save B 46,3 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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