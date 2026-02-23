|
23.02.2026 06:31:29
ES Energy Save B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ES Energy Save B hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,740 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 70,3 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ES Energy Save B 53,0 Millionen SEK umgesetzt.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,470 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte ES Energy Save B ein Ergebnis je Aktie von -1,700 SEK vermeldet.
Mit einem Umsatz von 185,98 Millionen SEK, gegenüber 234,44 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 20,67 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!