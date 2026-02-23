ES Energy Save B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ES Energy Save B hat am 20.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,740 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 70,3 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ES Energy Save B 53,0 Millionen SEK umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,470 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte ES Energy Save B ein Ergebnis je Aktie von -1,700 SEK vermeldet.

Mit einem Umsatz von 185,98 Millionen SEK, gegenüber 234,44 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 20,67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at