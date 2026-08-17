KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.08.2026 17:15:05
"Es erscheint heuchlerisch": Trump warnt vor KI aus China - und verdient zugleich daran
Während Washington chinesische KI als Sicherheitsrisiko einstuft, wird im Umfeld des US-Präsidenten genau damit Geld verdient. Über einen Hongkonger Partner bietet eine mit der Trump-Familie verbundene Plattform Modelle chinesischer Tech-Konzerne an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!