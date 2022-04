Es geht los: BMW Motorrad Motorsport startet in Aragón in die WorldSBK Saison 2022.

Die Vorbereitungsphase ist vorbei, nun geht es wieder los: Am kommenden Wochenende (8. bis 10. April) startet BMW Motorrad Motorsport im spanischen MotorLand Aragón in die FIM Superbike World Championship 2022 (WorldSBK). In dieser Saison treten die beiden BMW Teams, das BMW Motorrad WorldSBK Team und das Bonovo action BMW Racing Team, mit insgesamt vier BMW M 1000 RR an.