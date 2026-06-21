Colas Aktie
WKN: 853381 / ISIN: FR0000121634
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21.06.2026 13:36:24
Es geht um mehr als Geld: Coca-Colas wegweisender Steuerstreit geht in die nächste Runde
Am Bundesberufungsgericht in Miami startet kommende Woche der Steuerstreit zwischen Coca-Cola und den USA in eine neue Runde. Dabei geht es nicht nur um sehr viel Geld. Der Ausgang der Rechtsstreitigkeiten ist höchst relevant und könnte für vergleichbare Fälle richtungsweisend sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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