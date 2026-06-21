Colas Aktie

Colas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853381 / ISIN: FR0000121634

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.06.2026 13:36:24

Es geht um mehr als Geld: Coca-Colas wegweisender Steuerstreit geht in die nächste Runde

Am Bundesberufungsgericht in Miami startet kommende Woche der Steuerstreit zwischen Coca-Cola und den USA in eine neue Runde. Dabei geht es nicht nur um sehr viel Geld. Der Ausgang der Rechtsstreitigkeiten ist höchst relevant und könnte für vergleichbare Fälle richtungsweisend sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Colas S.A.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.