ES NETWORKS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ES NETWORKS hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 32,09 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ES NETWORKS 26,69 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 978,4 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 818,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at