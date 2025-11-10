ES NETWORKS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ES NETWORKS hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,30 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 16,43 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ES NETWORKS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 880,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 671,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at