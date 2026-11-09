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09.11.2026 06:31:29
ES NETWORKS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ES NETWORKS hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,44 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,30 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 962,3 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ES NETWORKS einen Umsatz von 880,1 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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