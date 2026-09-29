OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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29.09.2026 05:36:51
Es verheimlichte Aktionen: OpenAI zieht bei neuem KI-Modell die Notbremse
OpenAI hat unheimliche Verhaltensweisen an seinem neuen KI-Modell festgestellt: Es koppelte sich von seinen Nutzern los und gab keine ehrliche Auskunft über seine Aktionen. Außerdem unternahm es Dinge auf eigene Faust. Der ChatGPT-Entwickler hält die Software nun unter Verschluss.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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