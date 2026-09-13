OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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13.09.2026 03:23:18
"Es wird nicht 2026 sein": OpenAI verschiebt Börsengang wegen Sicherheitsrisiken
Könnte die Künstliche Intelligenz außer Kontrolle geraten? Angesichts ungeklärter Sicherheitsrisiken verschiebt OpenAI-Chef Altman seinen Börsengang. Konkurrent Anthropic hält an den Plänen fest. Eine Zusammenarbeit bei der Abwehr von Bedrohungen bereitet die Branche vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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