OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
07.12.2025 11:40:49
Es wird "ungemütlich": Sam Altman ruft "Alarmstufe Rot" bei OpenAI aus
Das wertvollste Startup der Welt steht an einem Wendepunkt: Wachsende Konkurrenz, zu wenige zahlende Kunden und explodierende Kosten kratzen an OpenAIs Image als führende KI-Schmiede. Sam Altman alarmiert die Belegschaft - und setzt auf fragwürdige neue Geschäfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
