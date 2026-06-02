Esaar (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Esaar (India) hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 12,24 INR. Im letzten Jahr hatte Esaar (India) einen Gewinn von -1,100 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1282,06 Prozent auf 348,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Esaar (India) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,100 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Esaar (India) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 121,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 417,86 Millionen INR. Im Vorjahr waren 188,91 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at