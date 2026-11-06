Esab India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Esab India hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31,80 INR. Im Vorjahresviertel hatte Esab India 51,46 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 4,24 Milliarden INR gegenüber 3,82 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at