Esab India präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Esab India hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 36,48 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 26,60 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at