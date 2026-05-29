29.05.2026 06:31:29

Esab India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Esab India präsentierte in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,82 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,96 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 134,30 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 113,98 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Esab India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,08 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 13,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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