Esab India veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Esab India lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,94 INR. Im Vorjahresviertel hatte Esab India 26,24 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at