Esab India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Esab India äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 51,46 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Esab India ein EPS von 28,04 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,82 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at