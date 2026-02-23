23.02.2026 06:31:29

ESAB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ESAB hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,880 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ESAB mit einem Umsatz von insgesamt 721,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 670,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,49 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,67 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,84 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,74 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 5,28 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,70 Milliarden USD belaufen.

