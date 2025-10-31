ESAB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ESAB hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 727,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 673,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at