ESAB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ESAB hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 824,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 727,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at