ESAF Small Finance Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ESAF Small Finance Bank hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,25 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at