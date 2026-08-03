ESAF Small Finance Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ESAF Small Finance Bank hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 INR gegenüber -1,580 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ESAF Small Finance Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at