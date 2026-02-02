ESAF Small Finance Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ESAF Small Finance Bank hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 INR. Im Vorjahresviertel waren -4,100 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 11,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at