02.02.2026 06:31:29
ESAF Small Finance Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ESAF Small Finance Bank hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 INR. Im Vorjahresviertel waren -4,100 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 11,63 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 9,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
