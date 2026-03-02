Escalade gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Escalade hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,16 Prozent auf 62,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Escalade 63,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,990 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 240,16 Millionen USD, gegenüber 251,51 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at