|
02.03.2026 06:31:29
Escalade gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Escalade hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,16 Prozent auf 62,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Escalade 63,9 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,990 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,930 USD erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 240,16 Millionen USD, gegenüber 251,51 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 4,51 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.