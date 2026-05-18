Escalon Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Escalon Medical hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,6 Millionen USD – eine Minderung von 24,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at