Escalon Medical präsentierte Quartalsergebnisse

Escalon Medical hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Escalon Medical ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,9 Millionen USD – ein Plus von 50,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Escalon Medical 2,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Umsatzseite standen 12,74 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 12,05 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at