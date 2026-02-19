Escalon Medical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Escalon Medical hat am 17.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Escalon Medical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Escalon Medical 3,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at