Escalon Medical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Escalon Medical hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,60 Prozent auf 2,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Escalon Medical 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at