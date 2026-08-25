ESchnapp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ESchnapp hat am 23.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,020 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 51,3 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ESchnapp 51,2 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at