27.11.2025 06:31:28
ESchnapp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
ESchnapp stellte am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,900 ILS je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ESchnapp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,4 Millionen ILS im Vergleich zu 73,1 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
