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27.11.2026 06:31:29
ESchnapp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ESchnapp hat am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1,09 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ESchnapp 0,740 ILS je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70,4 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 62,4 Millionen ILS.
Redaktion finanzen.at
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