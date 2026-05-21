Escorp Asset Management gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Escorp Asset Management hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,68 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 14,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 77,36 Prozent auf 44,37 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 195,97 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at