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13.08.2026 06:31:29
Escorp Asset Management: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Escorp Asset Management hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,68 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 49,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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