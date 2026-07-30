Escorts Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Escorts Finance lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Escorts Finance ebenfalls 0,010 INR je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 18,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at