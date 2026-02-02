|
02.02.2026 06:31:29
Escorts Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Escorts Finance stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,25 Prozent zurück. Hier wurden 0,5 Millionen INR gegenüber 0,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.