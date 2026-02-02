Escorts Finance verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Escorts Finance stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,25 Prozent zurück. Hier wurden 0,5 Millionen INR gegenüber 0,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at