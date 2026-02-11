11.02.2026 06:31:28

Escorts präsentierte Quartalsergebnisse

Escorts hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,57 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,16 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 32,80 Milliarden INR gegenüber 29,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 34,55 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 32,01 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at

