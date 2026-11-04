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04.11.2026 06:31:28
Escorts stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Escorts lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 22,74 INR. Im letzten Jahr hatte Escorts einen Gewinn von 28,92 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 32,43 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Escorts 27,92 Milliarden INR umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 27,23 INR sowie einen Umsatz von 30,91 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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