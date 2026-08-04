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04.08.2026 06:31:29
Escorts stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Escorts hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,08 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 127,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Escorts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,08 Milliarden INR im Vergleich zu 25,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 29,30 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 31,61 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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