ESCRIT: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ESCRIT hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 39,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ESCRIT ein Ergebnis je Aktie von -19,010 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat ESCRIT im vergangenen Quartal 5,33 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ESCRIT 5,74 Milliarden JPY umsetzen können.

