Escrow Agent Japan,: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Escrow Agent Japan, gab am 07.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,90 Prozent auf 1,36 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at