Escrow Agent Japan, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Escrow Agent Japan, hat am 03.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Escrow Agent Japan, 0,250 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Escrow Agent Japan, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,35 JPY, nach 8,00 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Escrow Agent Japan, im vergangenen Geschäftsjahr 5,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Escrow Agent Japan, 4,74 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at