12.01.2026 06:31:29
Escrow Agent Japan,: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Escrow Agent Japan, hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,34 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
