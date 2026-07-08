Escrow Agent Japan,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Escrow Agent Japan, stellte am 06.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at