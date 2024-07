ESE Entertainment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ESE Entertainment hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 0,6 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ESE Entertainment 11,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at