ESG-AM wählt FactSet als bevorzugten Anbieter

Schweizer Asset Manager integriert Fixed Income Portfolioanalyse und Ordermanagementsystem von FactSet

NORWALK, Connecticut (USA), und ZÜRICH, Schweiz, April 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FactSet (NYSE:FDS) (NASDAQ:FDS), ein globaler Anbieter integrierter Finanzinformationen, Analyseanwendungen und branchenführender Dienstleistungen, gab bekannt, dass der in Zürich ansässige Asset Manager ESG-AM FactSet für seine Fixed Income Portfolio-Performance-Attribution und für sein Ordermanagement gewählt hat.



ESG-AM, ein Fixed Income Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Investments, wird FactSet Lösungen zur Portfolio Analyse, Performance Attribution und für sein Reporting nutzen. Die Nutzung von FactSet ermöglicht ESG-AM eine Aggregation verschiedener Daten Sets auf der Plattform. So können für die Analysen beispielsweise ESG Daten (auch von Drittanbietern) sowie hauseigene Daten (Portfolio und in-house Ratings) verwendet werden. Die hierbei erstellten Analysen und Reports sind flexibel anpassbar und ermöglichen es ESG-AM Attributionsanalysen auf der Basis von ESG- und SDG Daten sowie Sektoren und Regionen durchzuführen.

Eine weitere wichtige Komponente der FactSet-Produktimplementierung bei ESG-AM war die Hinzunahme des Ordermanagementsystems von FactSet, mit dessen Hilfe Asset Manager Trades über mehrere Portfolios hinweg simulieren und pre-trade Compliance-Checks durchführen können.

"FactSets leistungsstarkes Fixed Income Analyse Tool ermöglicht uns, die Zins- und Credit Spread Komponenten unseres Portfolios zu analysieren und ESG-Daten mit in unsere Analysen einfließen zu lassen", so Philipp Good, CEO von ESG-AM.

"Für uns war die Zusammenarbeit mit einem Daten- und Lösungsanbieter, der den Kundenservice in den Vordergrund stellt, ein Muss und ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Anbieters."

"Mithilfe von FactSets Portfolioanalysetool und Ordermanagementsystem kann ESG-AM seine Investment- Arbeitsabläufe nahtlos verwalten und Aufgaben portfolioübergreifend optimieren", sagte Josch Zimmermann, VP, Regional Direktor bei FactSet für Österreich, Deutschland und die Schweiz. "Dank der nahtlosen Integration von FactSets unternehmenseigenen Truvalue- Labs Daten und den ESG-Inhalten von Drittanbietern kann ESG-AM auf entsprechende Daten zugreifen und diese in die Fixed-Income-Portfolioanalyse einfließen lassen."

Über ESG-AM

Das 2021 gegründete Unternehmen ESG-AM AG fokussiert sich als FINMA regulierter Asset Manager auf ein konzentriertes Dienstleistungs- und Produktangebot für nachhaltige Vermögensanlagen. Ausgehend von den Kompetenzen im Bereich Credit investiert ESG-AM nicht nur in Unternehmen, die bereits Nachhaltigkeitschampion sind, sondern gleichermassen in jene Gesellschaften mit dem grössten Aufholpotenzial sowie solche mit expliziter Wirkung. Während bei der Datenbeschaffung auf Partnerschaften aufgebaut wird, setzt ESG-AM für die Analyse auf selbst entwickelte Modelle und modernste Technologie. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich, Schweiz, adressiert eine institutionelle Kundenbasis, die ihre Portfolios messbar nachhaltig ausrichten wollen und dafür massgeschneiderte, spezialisierte Anlagelösungen benötigen.

Weitere Informationen finden Sie unter es g -am.com .

Über FactSet

FactSet (NYSE:FDS | NASDAQ:FDS) bietet herausragende Daten, Analyse Tools sowie flexibelste Technologie an, die unseren mehr als 162.000 Kunden helfen, Chancen noch früher zu erkennen und zu nutzen. Durch fundierte Inhalte, personalisierte Workflow Lösungen, sowie branchenführendem Support verschaffen wir Nutzern weltweit einen entscheidenden Vorsprung. Wir sind stolz, auf unsere zahlreichen Auszeichnungen sowie die kürzlich Aufnahme in den S&P 500. Besonders stolz sind wir aber auf unsere Mitarbeiter, und die Tatsache, dass wir wiederholt vom Human Rights Campaign® Corporate Equality Index die volle Punktzahl für unsere LGBTQ+-integrierenden Richtlinien und Praktiken erhalten haben.

Sie wollen mehr über uns erfahren? Besuchen Sie uns auf www.factset.com, oder folgen Sie uns auf www.twitter.com/factset.

Sie wollen kostenlose Inhalte und die neusten Veröffentlichungen? Besuchen Sie gerne unseren Thought-Leadership Blog unter www.insight.factset.com.