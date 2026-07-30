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30.07.2026 06:31:29
ESG Emirates Stallions Group Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ESG Emirates Stallions Group Registered präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,190 AED je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 396,6 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 377,3 Millionen AED in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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