ESG Emirates Stallions Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ESG Emirates Stallions Group Registered hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,56 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 AED je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 88,64 Prozent auf 703,5 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 373,0 Millionen AED erwirtschaftet worden.

ESG Emirates Stallions Group Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,20 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,900 AED je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ESG Emirates Stallions Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,27 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 39,07 Prozent gesteigert.

