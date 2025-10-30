ESG Emirates Stallions Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ESG Emirates Stallions Group Registered hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 AED ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 AED je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,99 Prozent auf 357,5 Millionen AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261,0 Millionen AED in den Büchern gestanden.

