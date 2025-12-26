ESG Global Impact Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ESG Global Impact Capital hat am 24.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – ein Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ESG Global Impact Capital 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,040 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 0,20 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,08 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at